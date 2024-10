Victoria’s Secret Fashion Show, l’evento più atteso: la nuova era del brand e i volti iconici che hanno sfilato in passerella (Di giovedì 17 ottobre 2024) l’evento più atteso dell’anno riaccende i riflettori su una delle sfilate più iconiche al mondo. I dettagli Dopo un periodo di assenza dalla scena, il Victoria’s Secret Fashion Show 2024 ha fatto il suo ritorno, e lo ha fatto in grande stile nella vibrante e dinamica cornice di New York City. Questo evento tanto atteso ha riacceso i riflettori su una delle sfilate più iconiche al mondo, celebrando non solo l’evoluzione del brand, ma anche la bellezza e la femminilità in tutte le loro sfaccettature. Il Fashion Show 2024 ha visto sfilare alcune delle modelle più iconiche, che hanno segnato la storia delle passerelle negli anni. Tra le protagoniste assolute figurano Bella e Gigi Hadid, Kate Moss, Eva Herzigova, Adriana Lima e Tyra Banks. Al loro fianco, nuove promesse del mondo della moda hanno portato freschezza e modernità, incarnando lo spirito di una nuova generazione. 361magazine.com - Victoria’s Secret Fashion Show, l’evento più atteso: la nuova era del brand e i volti iconici che hanno sfilato in passerella Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 17 ottobre 2024)piùdell’anno riaccende i riflettori su una delle sfilate più iconiche al mondo. I dettagli Dopo un periodo di assenza dalla scena, il2024 ha fatto il suo ritorno, e lo ha fatto in grande stile nella vibrante e dinamica cornice di New York City. Questo evento tantoha riacceso i riflettori su una delle sfilate più iconiche al mondo, celeo non solo l’evoluzione del, ma anche la bellezza e la femminilità in tutte le loro sfaccettature. Il2024 ha visto sfilare alcune delle modelle più iconiche, chesegnato la storia delle passerelle negli anni. Tra le protagoniste assolute figurano Bella e Gigi Hadid, Kate Moss, Eva Herzigova, Adriana Lima e Tyra Banks. Al loro fianco, nuove promesse del mondo della modaportato freschezza e modernità, incarnando lo spirito di unagenerazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Victoria’s Secret torna con i suoi Angeli in passerella : ma sarà stata davvero inclusiva? - Il suo corsetto strutturato ha catturato l’attenzione del pubblico, rappresentando un messaggio chiaro: Victoria’s Secret è pronta a celebrare tutte le forme e le taglie. Ma andiamo per ordine. Anche Ashley Graham ha fatto il suo debutto, sottolineando l’importanza della diversità: “Questa è una Victoria’s Secret diversa,” ha detto, “Vedo ragazze che somigliano a me e altre completamente diverse. (Metropolitanmagazine.it)

Il ritorno del Victoria’s Secret Fashion Show 2024 - Polemiche e cambiamenti per Victoria’s Secret L’edizione 2024 non è solo un ritorno alla tradizione, ma rappresenta anche un tentativo di riscatto per il marchio. Le performance musicali e gli ospiti speciali Oltre alle modelle, una parte fondamentale dello show sono state le performance musicali. (Velvetmag.it)

Gli Angeli di Victoria’s Secret tornano in passerella : da Vittoria Ceretti alle sorelle Hadid - i momenti migliori del Fashion Show. Ma il pubblico si divide : “Noioso” - “È così bello vedere che Victoria’s Secret Fashion Show si è aperto alla diversità, ma lo show è stato deludente“, ha sottolineato qualcun altro. . Di recente, Lima è stata il bersaglio di alcuni haters, che hanno criticato la sua trasformazione fisica. A chiudere la sfilata, invece, è stata Tyra Banks. (Ilfattoquotidiano.it)