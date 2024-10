Linkiesta.it - Viaggio nella storia della cucina araba

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La rummaniya è uno stufato di lenticchie e melanzane. La ricetta di questo piatto tipico di Gaza è citata in quello che è considerato il primo testo di: un manoscritto di poco più di cinquanta pagine, redatto a metà del 1200, ritrovato nel secolo scorsobiblioteca di Aya Sofya a Istanbul. È il piatto che segna la fine dell’estate, che ha come ingredienti base la melanzana e la melagrana, meglio se piccola, aspra e acidula, tipicazona di Jaffa. Dagga gazawiyya è un’insalata di Gaza che dal nome non lascia equivoci per la sua origine. Si tratta di un piatto particolarmente piccante, preparato con aglio, semi di aneto, peperoncini piccanti, pomodori maturi, aneto fresco e olio extravergine d’oliva. Un’insalata da servire con formaggio palestinese, pane, olio e za’atar, uova e hummus, sorseggiando una tazza di tè.