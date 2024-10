Ilgiorno.it - Un viaggio extracorporeo e onirico. La sfida di Mace sul palco di Assago

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "Un po’ di tensione c’è, pronta a trasformarsi sulin adrenalina" ammettenell’attesa della grande notte al Forum che lo vede protagonista domani sera di uno show tanto tecnologico quanto visionario, improntato su “Obe” e “M?y?” gli album che l’hanno trasformato in uno dei più titolati producer italiani. Una maratona elettronica, come promesso anche dal titolo “An out of body experience”, creata per accompagnare lo spettatore fuori dal sé, in unverso una dimensione collettiva e mondi onirici. "Visto che per me si tratta di un’esperienza completamente nuova, non fossi un po’ sulla corda sarei un robot", ammette il beatmaker milanese, all’anagrafe Simone Benussi, classe 1982. "Comunque abbiamo la certezza dei nostri mezzi, perché abbiamo fatto un lavoro gigante di preparazione.