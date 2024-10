Uccisero i genitori a fucilate, i familiari chiedono il rilascio per i fratelli Menendez (Di giovedì 17 ottobre 2024) Eric e Lyle dopo gli abusi subiti dal padre Uccisero i genitori e vennero condannati all'ergastolo ostativo negli Anni '90. Ora i familiari chiedono una nuova sentenza: "Hanno pagato abbastanza" Il procuratore distrettuale di Los Angeles, George Gascon, ha detto che entro dieci giorni deciderà se chiedere una nuova sentenza per Eric e Lyle Menendez, Sbircialanotizia.it - Uccisero i genitori a fucilate, i familiari chiedono il rilascio per i fratelli Menendez Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Eric e Lyle dopo gli abusi subiti dal padree vennero condannati all'ergastolo ostativo negli Anni '90. Ora iuna nuova sentenza: "Hanno pagato abbastanza" Il procuratore distrettuale di Los Angeles, George Gascon, ha detto che entro dieci giorni deciderà se chiedere una nuova sentenza per Eric e Lyle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uccisero i genitori a fucilate - i familiari chiedono il rilascio per i fratelli Menendez - (Adnkronos) – Il procuratore distrettuale di Los Angeles, George Gascon, ha detto che entro dieci giorni deciderà se chiedere una nuova sentenza per Eric e Lyle Menendez, i due fratelli condannati all'ergastolo ostativo per aver ucciso a fucilate i genitori nella loro casa di Beverly Hills. Una nuova sentenza che potrebbe portare alla scarcerazione dei […]. (Periodicodaily.com)

La storia dei fratelli Menendez : che fine hanno fatto Lyle e Erik e perché uccisero i loro genitori - Continua a leggere . I due stanno scontando un ergastolo senza possibilità di libertà vigilata. La drammatica vicenda di Lyle ed Erik Menendez, due fratelli statunitensi condannati per aver ucciso in maniera efferata i due genitori nel 1989 nella ricca villa di famiglia a Beverly Hills, in California. (Fanpage.it)

«Monsters 2» : su Netflix la storia di Erik e Lyle Menendez - i due fratelli che uccisero i genitori - Prima le tempie, poi le ginocchia per tentare di simulare un’aggressione mafiosa. In primo luogo le presunte molestie e violenze che il padre José Menendez avrebbe commesso a danno dei figli. Il 20 agosto 1989, mentre Kitty e José stanno guardando la televisione in salotto, i due figli sparano a entrambi più volte e a bruciapelo con dei fucili da caccia. (Open.online)