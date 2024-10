Trova un montone nel suo giardino, viene colpita: Silvana muore a 77 anni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tragedia a Selva Casilina, zona rurale tra i comuni di Frosinone, Alatri e Ferentino. Una donna di 77 anni, Silvia Minotti, è morta. Una fine orribile la sua. Il dramma si consumato ieri, 16 ottobre, intorno alle 18. Sul posto è intervenuto il personale dell’Ares 118, che ha tentato inutilmente di rianimare la donna, ormai deceduta per le gravi lesioni agli organi interni. Sono in corso ora le indagini dei Carabinieri della locale stazione di Frosinone. >> “Non rompere il ca”, “Bella, tu sei una”. Lo scontro in studio è senza precedenti: finisce malissimo tra Asia Argento e la figlia di Celentano La salma della donna è stata rimessa a disposizione della famiglia. Assurda la dinamica, a quanto si apprende la signora Silvana si è Trovata faccia a faccia con un montone finito, per ragioni ancora sconosciute, nel suo giardino. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tragedia a Selva Casilina, zona rurale tra i comuni di Frosinone, Alatri e Ferentino. Una donna di 77, Silvia Minotti, è morta. Una fine orribile la sua. Il dramma si consumato ieri, 16 ottobre, intorno alle 18. Sul posto è intervenuto il personale dell’Ares 118, che ha tentato inutilmente di rianimare la donna, ormai deceduta per le gravi lesioni agli organi interni. Sono in corso ora le indagini dei Carabinieri della locale stazione di Frosinone. >> “Non rompere il ca”, “Bella, tu sei una”. Lo scontro in studio è senza precedenti: finisce malissimo tra Asia Argento e la figlia di Celentano La salma della donna è stata rimessa a disposizione della famiglia. Assurda la dinamica, a quanto si apprende la signorasi èta faccia a faccia con unfinito, per ragioni ancora sconosciute, nel suo

