Ternana, Marco Capuano rinnova con i rossoverdi: prima operazione del presidente D’Alessandro (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un matrimonio calcistico che proseguirà fino al 30 giugno 2027 tra Marco Capuano e la Ternana. Nei giorni scorsi infatti è stato trovato l’accordo tra l’entourage del calciatore ed il direttore sportivo Carlo Mammarella, sotto la supervisione di Stefano D’Alessandro. Per il presidente rossoverde Ternitoday.it - Ternana, Marco Capuano rinnova con i rossoverdi: prima operazione del presidente D’Alessandro Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un matrimonio calcistico che proseguirà fino al 30 giugno 2027 trae la. Nei giorni scorsi infatti è stato trovato l’accordo tra l’entourage del calciatore ed il direttore sportivo Carlo Mammarella, sotto la supervisione di Stefano. Per ilrossoverde

Ternana - Marco Schenardi sulla cessione della società : “Sono in corso trattative con più soggetti” - Vendita della Ternana, resta caldo il tema in città. Tra penalizzazione di due punti e trattative in corso, l’argomento cessione societaria continua a tenere banco. Sul tema i consiglieri Filipponi, Proietti, Spinelli (Partito Democratico) hanno chiesto di fare il punto della situazione... (Ternitoday.it)

Calciomercato Ternana - Gianmarco Vannucchi e Pietro Cianci in arrivo. La società rossoverde punta su Francesco Donati - . Il. La Ternana ha definito due nuove operazioni in entrata che verranno ufficializzate a stretto giro: l’estremo difensore Gianmarco Vannucchi (Classe 1995 reduce dall’esperienza al Taranto) e l’attaccante Pietro Cianci proveniente dal Catania. Una sessione estiva di mercato ormai agli sgoccioli. (Today.it)