Telecomunicazioni infrastrutture 5G 6G | prima open call da 12 milioni di euro

Telecomunicazioni, infrastrutture 5G/6G: prima open call da 1,2 milioni di euro (Di giovedì 17 ottobre 2024) È stata lanciata la prima open call nell'ambito del progetto 6G-PATH, con scadenza per partecipare fissata al 21 novembre. L'obiettivo del progetto è quello di contribuire a promuovere l'ulteriore sviluppo e l'integrazione di strumenti e prodotti nuovi e migliorati da parte delle aziende dell'Unione europea con il 5G/6G, misurando al contempo gli indicatori chiave di prestazione (KPI) e gli indicatori chiave di valore (KVI) pertinenti. In particolare, la call è suddivisa in due percorsi distinti: TRACK A – Infrastructure deployment e TRACK B – Infrastructure software extensions I candidati possono presentare la propria candidatura come singola organizzazione/ente o come consorzio comprendente un massimo di due sogetti. I consorzi devono includere almeno una Pmi che integri i progressi nei servizi infrastrutturali. I candidati possono presentare domanda per entrambi i TRACK del bando.

