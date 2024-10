Tegge Festival, un successo. In arrivo altri appuntamenti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo il grande successo dei giorni scorsi, il Tegge Festival si prepara ad altri appuntamenti, che vedranno un momento importante, sempre a Felina, martedì 22 ottobre. Il Tegge Festival sta vivendo la sua seconda edizione, ha visto un’ottima partecipazione nei diversi momenti proposti su temi di grande rilievo della contemporaneità, quali innovazione, economia circolare e sostenibilità anche attraverso incursioni culturali, musicali, rivolte ai giovani per avere il loro punto di vista. Nelle tre giornate centrali hanno partecipato quasi 800 persone. Spiega Ramona Malvolti, Presidente della Cooperativa Parco Tegge: "Il Tegge Festival comincia a diventare un punto di riferimento per trattare temi che riguardano il nostro presente e il prossimo futuro. Ilrestodelcarlino.it - Tegge Festival, un successo. In arrivo altri appuntamenti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo il grandedei giorni scorsi, ilsi prepara ad, che vedranno un momento importante, sempre a Felina, martedì 22 ottobre. Ilsta vivendo la sua seconda edizione, ha visto un’ottima partecipazione nei diversi momenti proposti su temi di grande rilievo della contemporaneità, quali innovazione, economia circolare e sostenibilità anche attraverso incursioni culturali, musicali, rivolte ai giovani per avere il loro punto di vista. Nelle tre giornate centrali hanno partecipato quasi 800 persone. Spiega Ramona Malvolti, Presidente della Cooperativa Parco: "Ilcomincia a diventare un punto di riferimento per trattare temi che riguardano il nostro presente e il prossimo futuro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torna il Tegge Festival : "Un luogo aperto sempre più ai giovani" - È stato presentato ieri mattina in Provincia, alla presenza del sindaco di Castelnovo Emanuele Ferrari, la presidente della cooperativa Parco Tegge Ramona Malvolti, Massimiliano Anzivino che è stato il facilitatore del percorso partecipativo del programma di quest’anno. Gli eventi in programma al Tegge Festival: venerdì 4 ottobre apertura alle 9, giornata dedicata all’innovazione educativa; ... (Ilrestodelcarlino.it)

“No - non togliere gli occhiali da sole. Non importa” : il dolce gesto di Jenna Ortega per proteggere Winona Ryder dai fotografi al Festival di Venezia - Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Entertainment Tonight (@entertainmenttonight) L'articolo “No, non togliere gli occhiali da sole. Un video ha immortalato il labiale e le parole proferite alla Ryder, parole gentili che poi sono diventate virali. (Ilfattoquotidiano.it)