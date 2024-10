"Solo due topolini al plesso Mandela: può capitare. E tutti i locali sono stati già disinfettati" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo il caso sollevato dalla lista "Siamo Montecosaro" circa "la presenza di topi alla scuola primaria Mandela", interviene la dirigente scolastica dell’Istituto Sant’Agostino, Gloria Gradassi (foto). "La scuola è stata prontamente disinfettata anche all’interno con prodotti battericidi su indicazione del responsabile di servizio. Inoltre non si trattava di ratti, ma di due piccoli topolini. Il Comune provvederà a un ulteriore intervento durante il ponte di novembre, quando la scuola sarà chiusa. Il plesso Mandela è in aperta campagna e si può immaginare che sporadicamente accada di avere queste intrusioni". Da parte della dirigente anche un’importante rassicurazione rivolta ai genitori: "all’esterno è stata effettuata dal Comune la derattizzazione e l’interno è stato disinfettato. Ilrestodelcarlino.it - "Solo due topolini al plesso Mandela: può capitare. E tutti i locali sono stati già disinfettati" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo il caso sollevato dalla lista "Siamo Montecosaro" circa "la presenza di topi alla scuola primaria", interviene la dirigente scolastica dell’Istituto Sant’Agostino, Gloria Gradassi (foto). "La scuola è stata prontamente disinfettata anche all’interno con prodotti battericidi su indicazione del responsabile di servizio. Inoltre non si trattava di ratti, ma di due piccoli. Il Comune provvederà a un ulteriore intervento durante il ponte di novembre, quando la scuola sarà chiusa. Ilè in aperta campagna e si può immaginare che sporadicamente accada di avere queste intrusioni". Da parte della dirigente anche un’importante rassicurazione rivolta ai genitori: "all’esterno è stata effettuata dal Comune la derattizzazione e l’interno è stato disinfettato.

