Six Kings Slam 2024, Carlos Alcaraz piega in due set Rafa Nadal e sfiderà ancora Sinner (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tutto come da copione. Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) si è fatto distrarre dai sentimenti e ha battuto Rafa Nadal nella seconda semifinale del Six Kings Slam a Riad. Sul veloce indoor dell’esibizione saudita, Carlitos ha vinto il derby spagnolo in maniera piuttosto chiara, al cospetto di un Nadal non in grande condizione, ma comunque bravo ad avere sempre l’atteggiamento giusto in campo. 6-3 6-3 in 1 ora e 17 minuti lo score conclusivo e quindi sabato, nella Finale per il primo posto sarà super sfida contro Jannik Sinner, mentre Rafa se la vedrà nella Classica contro Novak Djokovic nel confronto per il 3°/4° posto. Nel primo set si comprende fin da subito il canovaccio del confronto. Nadal non sufficientemente mobile al cospetto di un Alcaraz che, pur andando a sprazzi, fa vedere colpi d’alta scuola. Oasport.it - Six Kings Slam 2024, Carlos Alcaraz piega in due set Rafa Nadal e sfiderà ancora Sinner Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tutto come da copione.(n.2 del mondo) si è fatto distrarre dai sentimenti e ha battutonella seconda semifinale del Sixa Riad. Sul veloce indoor dell’esibizione saudita, Carlitos ha vinto il derby spagnolo in maniera piuttosto chiara, al cospetto di unnon in grande condizione, ma comunque bravo ad avere sempre l’atteggiamento giusto in campo. 6-3 6-3 in 1 ora e 17 minuti lo score conclusivo e quindi sabato, nella Finale per il primo posto sarà super sfida contro Jannik, mentrese la vedrà nella Classica contro Novak Djokovic nel confronto per il 3°/4° posto. Nel primo set si comprende fin da subito il canovaccio del confronto.non sufficientemente mobile al cospetto di unche, pur andando a sprazzi, fa vedere colpi d’alta scuola.

MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV LA CRONACA DEL MATCH – Inizio di gara totalmente appannaggio del più giovane dei due spagnoli, con Rafa che dimostra di essere arrugginito e lontano dai campi da gioco da luglio. In finale sarà remake della sfida contro Jannik Sinner, già sconfitto nei tre precedenti stagionali, l'ultima volta due settimane fa a Pechino.

