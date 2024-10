Ilnapolista.it - Sinner, il tribunale del tennis (che lo ha assolto) ha la coda di paglia: “nessun favoritismo per lui”

(Di giovedì 17 ottobre 2024), ildelha ladi: “per lui”. Strano comunicato dell’Itia (InternationalIntegrity Agency), ilindipendente delche ha giudicato eJanniktrovato due volte positivo al Clostebol. Lo hadichiarandolo non colpevole e non negligente. Il ricorso della Wada (l’agenzia mondiale antidoping) ovviamente è un faro acceso sull’autorevolezza delindipendente. All’Itia lo sanno bene altrimenti non si sarebbero sentiti in dovere di scrivere un comunicato sulla vicenda. Comunicato che serve solo a respingere i sospetti e le accuse. Dal punto di vista mediatico è chiaramente un autogol.