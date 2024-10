Ilgiorno.it - Sindaci contro la malavita: "Ora dobbiamo fare rete"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "Per combattere labisogna", idell’hinterland partecipano alla seduta straordinaria della Commissione antimafia di Città metropolitana con Alessandra Dolci, procuratrice aggiunta della Dda milanese. Il magistrato parla della necessità di unire le forze e in aula sono tutti d’accordo. Ci sono Ivone Cosciotti, prima cittadina di Pioltello, le cosche avevano trasformato la sua città in feudo, e una sessantina di colleghi. "La criminalità mafiosa è organizzata e anche il contrasto va organizzato - sottolinea Dolci - è fondamentale confrontarsi con gli amministratori perché loro hanno la conoscenza del territorio. Questa sinergia nelle lotta a boss e capibastone è veramente un punto importante. Un punto di svolta". Ed è stata proprio questa la molla che l’anno scorso ha portato alla nascita della Commissione.