Senigallia l’ultimo sms del 15enne suicida | Non ne posso più ma prof non mi aiuta

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “Non ce la faccio più”. Non voleva più andare a scuola ilmortoa Montignano, frazione di, nell’Anconetano, e aveva chiesto aiuto ad un insegnante di sostegno, ma invano. “Ho spiegato alessore che voglio andare via dalla scuola”, avrebbe scritto negli ultimi messaggi inviati su WhatsApp alla madre, secondo quanto confermano fonti investigative. “Ma lui non fa nulla”. Il giovane però non ha mai fatto riferimento esplicitamente di essere vittima di bullismo. Si è tolto la vita domenica sera con la pistola d’ordinanza del padre, vigile urbano. Ai funerali delOggi a Montignano si sono tenuti i funerali del ragazzino e il Comune della città marchigiana ha dichiarato lutto cittadino. Centinaia le persone presenti, molti i giovanissimi che hanno voluto daresaluto allo studente. Per lui una bara bianca e fiori dello stesso colore.