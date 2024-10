Sconfitta inaspettata per l’EA7 Milano: Messina critico con la sua squadra (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter l’EA7 Milano ha vissuto una serata amara, con una Sconfitta che ha lasciato il segno, nonostante un vantaggio iniziale di 27 punti. Dopo un finale di partita deludente contro lo Zalgiris Kaunas, il coach Ettore Messina ha espresso delle critiche severe nei confronti della sua squadra, sottolineando il calo di rendimento negli ultimi quattordici minuti. Questo episodio ha sollevato interrogativi sul futuro della squadra e sulla sua capacità di mantenere la concentrazione durante le partite. La critica di Ettore Messina Ettore Messina, uno dei più rispettati allenatori nel panorama del basket europeo, non ha risparmiato parole dure nei confronti dei suoi giocatori. Durante la conferenza stampa post-partita, il coach ha descritto la prestazione della sua squadra come “una barzelletta”, mettendo in evidenza il disastroso finale di match. Gaeta.it - Sconfitta inaspettata per l’EA7 Milano: Messina critico con la sua squadra Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterha vissuto una serata amara, con unache ha lasciato il segno, nonostante un vantaggio iniziale di 27 punti. Dopo un finale di partita deludente contro lo Zalgiris Kaunas, il coach Ettoreha espresso delle critiche severe nei confronti della sua, sottolineando il calo di rendimento negli ultimi quattordici minuti. Questo episodio ha sollevato interrogativi sul futuro dellae sulla sua capacità di mantenere la concentrazione durante le partite. La critica di EttoreEttore, uno dei più rispettati allenatori nel panorama del basket europeo, non ha risparmiato parole dure nei confronti dei suoi giocatori. Durante la conferenza stampa post-partita, il coach ha descritto la prestazione della suacome “una barzelletta”, mettendo in evidenza il disastroso finale di match.

