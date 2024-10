Linkiesta.it - Schlein deve emulare la risolutezza di Meloni per gestire meglio il suo campo largo

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Sarà anche stata «brutale», come scrive Repubblica, però c’è da dire che in questa brutalità sta a volte la forza di una leadership. E dunque, sì, nella estenuante trattativa sulla manovra di bilancio – una manovra che non passerà alla storia, da governicchio, zero respiro e tanti specchietti per le allodole – Giorgiaha fornito una buona prova di leadership. Certo, aveva a che fare con Matteo Salvini e Antonio Tajani, non esattamente due giganti del pensiero in grado di fare valere le proprie visioni del mondo, e tuttavia al dunque la presidente del Consiglio ha detto chiaro e tondo: «Questo è il massimo che si può fare», arrivederci e grazie. Al che i due junior partner hanno raccolto le loro cartuccelle e sono andati a dormire: niente incremento del tetto della flat tax per le partita Iva, niente aumenti delle pensioni minime, niente di niente per leghisti e forzisti.