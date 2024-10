Ilrestodelcarlino.it - Schianto contro il camion. Morto automobilista 84enne

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Non ce l’ha purtroppo fatta Mario Salerno, l’, nativo di Bologna e residente Ravenna, che nella mattinata di venerdì scorso, alle porte di Cotignola, all’incrocio tra il tratto della strada provinciale 95 che assume il nome di via X Aprile e l’uscita dell’autostrada A14 Dir, era rimasto coinvolto in un pauroso scon un. L’uomo, che il prossimo 26 novembre avrebbe compiuto 85 anni, si è spento ieri mattina al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, dove era stato trasportato in gravissime condizioni con l’elicottero di ‘Bologna Soccorso’. L’autotrasportatore era invece rimasto illeso.