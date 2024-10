Roma avvia la riqualificazione della Pineta di Castel Fusano: istituito un tavolo tecnico (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Giunta Capitolina ha recentemente approvato una Memoria fondamentale per la riqualificazione dell’area della Pineta di Castel Fusano, una delle più importanti aree verdi di Roma. Durante la seduta del 15 ottobre, l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi, ha presentato un piano che prevede l’istituzione di un tavolo tecnico con il compito di delineare le linee guida per il progetto di riqualificazione. Questa decisione è stata motivata dalla necessità di affrontare le problematiche ambientali della Pineta, colpita da incendi e parassiti nel corso degli anni. Le problematiche dell’area della Pineta di Castel Fusano La Pineta di Castel Fusano ha subito gravissimi danni a causa di un incendio devastante nel 2000, che ha distrutto circa 300 ettari di vegetazione. Gaeta.it - Roma avvia la riqualificazione della Pineta di Castel Fusano: istituito un tavolo tecnico Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Giunta Capitolina ha recentemente approvato una Memoria fondamentale per ladell’areadi, una delle più importanti aree verdi di. Durante la seduta del 15 ottobre, l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi, ha presentato un piano che prevede l’istituzione di uncon il compito di delineare le linee guida per il progetto di. Questa decisione è stata motivata dalla necessità di affrontare le problematiche ambientali, colpita da incendi e parassiti nel corso degli anni. Le problematiche dell’areadiLadiha subito gravissimi danni a causa di un incendio devastante nel 2000, che ha distrutto circa 300 ettari di vegetazione.

