Risorse ai comuni per mense scolastiche, Lega: “Grazie al Ministro Valditara attenzione a studenti e famiglie” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Grazie al Ministro della Lega Giuseppe Valditara la città di Benevento e altri tredici comuni sanniti potranno beneficiare di importanti Risorse per costruire, ampliare o riconvertire strutture da destinare alla realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche nell’ambito del Pnrr per favorire il tempo pieno”. Così in una nota la segreteria provinciale della Lega Salvini Premier di Benevento. “Nel Sannio sono stati finanziati 17 interventi, dei quali quattro nella città di Benevento (per un totale di 1.610.160) e gli altri a Foglianise (1.320.000), Baselice (299.517 con riserva), Ceppaloni (480.000), San Leucio del Sannio (925.468), San Nicola Manfredi (625.000), Calvi (695.000), San Martino Sannita (765.600), San Giorgio del Sannio (562.500), Moiano (822.240 con riserva), San Giorgio la Molara (772.219), Morcone (400. Anteprima24.it - Risorse ai comuni per mense scolastiche, Lega: “Grazie al Ministro Valditara attenzione a studenti e famiglie” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“aldellaGiuseppela città di Benevento e altri tredicisanniti potranno beneficiare di importantiper costruire, ampliare o riconvertire strutture da destinare alla realizzazione e messa in sicurezza dellenell’ambito del Pnrr per favorire il tempo pieno”. Così in una nota la segreteria provinciale dellaSalvini Premier di Benevento. “Nel Sannio sono stati finanziati 17 interventi, dei quali quattro nella città di Benevento (per un totale di 1.610.160) e gli altri a Foglianise (1.320.000), Baselice (299.517 con riserva), Ceppaloni (480.000), San Leucio del Sannio (925.468), San Nicola Manfredi (625.000), Calvi (695.000), San Martino Sannita (765.600), San Giorgio del Sannio (562.500), Moiano (822.240 con riserva), San Giorgio la Molara (772.219), Morcone (400.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Comunità di recupero e dipartimenti di salute mentale : tra mancanza di risorse e fallimenti - Sarebbero necessari almeno 2 miliardi di euro in più per garantire i livelli minimi di assistenza, ma attualmente la spesa rappresenta solo il 2,5% del Fondo sanitario nazionale. com/salutextutti. Il sistema delle comunità di recupero e dei Dipartimenti di Salute Mentale (Dsm) in Italia è in una crisi profonda. (Ilfaroonline.it)

Variazione nel bilancio regionale 2024 : risorse anche per alcuni comuni aretini - Investimenti concreti e vicini ai territori”. "Finanziati interventi per i comuni di Bucine, Castel S. . Con queste parole i consiglieri Pd Vincenzo Ceccarelli e Lucia de Robertis commentano i dati della variazione di bilancio approvata dall’ultimo consiglio. . Niccolò, Talla e Terranuova Bracciolini. (Arezzonotizie.it)

Variazione di bilancio 2024 : risorse anche per alcuni comuni aretini - A Terranuova Bracciolini sono stati destinati 150miila euro per interventi di sistemazione della viabilità di accesso alla sede della clinica di riabilitazione toscana e per la realizzazione di nuovi posteggi, anche a servizio della struttura, in prossimità della sede della Misericordia e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (Lanazione.it)