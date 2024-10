Ricerca, asse tra Italia e Turchia: incentivi ai progetti congiunti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e il Consiglio della Ricerca Scientifica e Tecnologica turco (TÜB?TAK) hanno pubblicato un nuovo bando per progetti di Ricerca congiunti tra enti dei due Paesi. In particolare, il bando mira a promuovere la collaborazione internazionale tra scienziati di università e istituti di Ricerca in Italia e in Turchia, facilitando l’accesso a nuovi ambienti di Ricerca, strutture e expertise. Tra gli obiettivi specifici vi è la volontà di migliorare la qualità della Ricerca, favorendo la traduzione delle innovazioni in benefici economici e sociali nell’ambito dei seguenti settori di Ricerca: Health, Energy transition, Climate change, prevention and mitigation of natural hazards, Science and Technology applied to cultural heritage. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e il Consiglio dellaScientifica e Tecnologica turco (TÜB?TAK) hanno pubblicato un nuovo bando perditra enti dei due Paesi. In particolare, il bando mira a promuovere la collaborazione internazionale tra scienziati di università e istituti diine in, facilitando l’accesso a nuovi ambienti di, strutture e expertise. Tra gli obiettivi specifici vi è la volontà di migliorare la qualità della, favorendo la traduzione delle innovazioni in benefici economici e sociali nell’ambito dei seguenti settori di: Health, Energy transition, Climate change, prevention and mitigation of natural hazards, Science and Technology applied to cultural heritage.

