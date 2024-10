Rapina un bar e viene ucciso dal titolare, un testimone: “Aveva subito altre rapine, ha chiamato i soccorsi” (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Loro sono stati i primi a chiamare i soccorsi: sia ambulanza che polizia e poi gli agenti sono arrivati subito": è quanto ha raccontato a Fanpage.it uno dei residenti di via Giovanni da Cermanate a Milano dove il 37enne Eros Di Ronza è stato ucciso da titolare di un bar. Fanpage.it - Rapina un bar e viene ucciso dal titolare, un testimone: “Aveva subito altre rapine, ha chiamato i soccorsi” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Loro sono stati i primi a chiamare i soccorsi: sia ambulanza che polizia e poi gli agenti sono arrivati": è quanto ha raccontato a Fanpage.it uno dei residenti di via Giovanni da Cermanate a Milano dove il 37enne Eros Di Ronza è statodadi un bar.

