Processo De Pace: chiesta una pena di 24 anni per l'omicidio di Lorena Quaranta

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La tragica vicenda che ha visto coinvolto Antonio De, un infermiere originario del vibonese, continua a suscitare grande attenzione mediática. La Procura generale di Reggio Calabria ha recentemente avanzato la ridi una condanna a 24di carcere per la sua responsabilità neldi, studentessa di medicina, avvenuto il 21 marzo 2020 a Furci Siculo in provincia di Messina. Ilha registrato un nuovo rinvio al 28 novembre, quando la Corte d’Assise d’Appello si ritirerà per deliberare sulla sentenza. Il caso e le sue complicazioni legalidiha portato a una lunga battaglia legale.