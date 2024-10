Pioggia e maltempo a Milano e in Lombardia: la diretta (Di giovedì 17 ottobre 2024) Come ampiamente annunciato dalle previsioni meteo degli ultimi giorni, giovedì 17 ottobre si è aperto all’insegna della Pioggia e del maltempo in tutta la regione. Nulla a che vedere con quanto sta avvenendo in Liguria, ma anche la Lombardia tiene monitorati i suoi fiumi, specie quelli a rischio esondazione come Lambro e Seveso Ilgiorno.it - Pioggia e maltempo a Milano e in Lombardia: la diretta Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Come ampiamente annunciato dalle previsioni meteo degli ultimi giorni, giovedì 17 ottobre si è aperto all’insegna dellae delin tutta la regione. Nulla a che vedere con quanto sta avvenendo in Liguria, ma anche latiene monitorati i suoi fiumi, specie quelli a rischio esondazione come Lambro e Seveso

Prosegue la fase di maltempo : nuvole e pioggia ci accompagnano fino al weekend - Temperature: Senza apprezzabili variazioni le minime, in aumento le massime in pianura; Zero termico a metà giornata in lieve calo fin verso i 3200 m. Un primo sistema frontale dalle isole Baleari è giunto mercoledì sulla nostra regione, portando una prima passata di precipitazioni moderate. Sabato 19 ottobre 2024Tempo Previsto: Giornata ancora dai cieli grigi e possibilità per precipitazioni, ... (Bergamonews.it)

Meteo - maltempo in arrivo : prevista pioggia fino al fine settimana - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Ancora maltempo su Bologna e su gran parte dell’Emilia-Romagna. Come scrive il sito specializzato 3bmeteo.com, da oggi, 16 ottobre, è previsto meteo in forte peggioramento fino alla fine della settimana, con il weekend che sarà... (Bolognatoday.it)

Meteo Piemonte - avviso di forte maltempo con 5 giorni di pioggia : è allerta gialla - Una intensa perturbazione atlantica approderà sull'Europa occidentale interessando anche il Piemonte dove sono attesi cinque giorni consecutivi di pioggia, a partire da mercoledì 16 ottobre e fino al weekend compreso: "Apice del maltempo in particolare tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre quando... (Torinotoday.it)