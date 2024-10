Paolina scomparsa da giorni, poco fa il drammatico ritrovamento (Di giovedì 17 ottobre 2024) Paolina Olivieri scomparsa. L’anziana donna di 87 anni, residente a Lugana di Sirmione in provincia di Brescia, risultava scomparsa dalla serata di mercoledì 16 ottobre. Purtroppo qualche ora fa è stata ritrovata senza vita tra i vigneti, a pochi passi dalla sua abitazione. (Continua) L'articolo Paolina scomparsa da giorni, poco fa il drammatico ritrovamento proviene da TvZap. Tvzap.it - Paolina scomparsa da giorni, poco fa il drammatico ritrovamento Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)Olivieri. L’anziana donna di 87 anni, residente a Lugana di Sirmione in provincia di Brescia, risultavadalla serata di mercoledì 16 ottobre. Purtroppo qualche ora fa è stata ritrovata senza vita tra i vigneti, a pochi passi dalla sua abitazione. (Continua) L'articolodafa ilproviene da TvZap.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La donna scomparsa trovata morta tra i vigneti - Paolina Olivieri, 87 anni, è stata ritrovata senza vita tra i vigneti a pochi passi da casa. L’anziana donna residente a Lugana di Sirmione in provincia di Brescia era scomparsa mercoledì sera. (today.it)

Sirmione, 87enne scomparsa trovata morta a 200 metri da casa - Di Paolina Olivieri non si avevano più notizie dalla serata di mercoledì. La pensionata è stata trovata riversa a terra in via Polone attorno alle 2,30 di notte. (quibrescia.it)

Rinvenuto nella notte il cadavere della donna scomparsa da casa - È stata ritrovata senza vita tra i vigneti, a pochi passi da casa: tragico epilogo per le ricerche di Paolina Olivieri, 87 anni, l'anziana residente a Lugana di Sirmione di cui non si avevano notizie ... (bresciatoday.it)