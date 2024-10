Nordcorea contro Seul, Corea del Sud diventa ‘Stato ostile’ per Costituzione (Di giovedì 17 ottobre 2024) La revisione approvata dal Parlamento di Pyongyang La Corea del Nord ha definito ufficialmente la Corea del Sud come ''uno stato ostile''. La definizione è contenuta nella Costituzione dopo la revisione approvata dal Parlamento di Pyongyang, come spiega l'agenzia di stampa Kcna. Alla fine del 2023 il leader NordCoreano Kim Jong Un aveva proposto per Sbircialanotizia.it - Nordcorea contro Seul, Corea del Sud diventa ‘Stato ostile’ per Costituzione Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La revisione approvata dal Parlamento di Pyongyang Ladel Nord ha definito ufficialmente ladel Sud come ''uno stato ostile''. La definizione è contenuta nelladopo la revisione approvata dal Parlamento di Pyongyang, come spiega l'agenzia di stampa Kcna. Alla fine del 2023 il leaderno Kim Jong Un aveva proposto per

“Il Sud è uno Stato ostile”. Cambia la Costituzione in Corea del Nord : il significato - Pyongyang questa settimana ha fatto saltare in aria le strade e le ferrovie che portano al Sud, «un passo inevitabile e legittimo, preso in conformità con i requisiti della Costituzione della Repubblica Popolare Democratica di Corea che definisce chiaramente la Repubblica di Corea come uno Stato ostile», ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale del Nord KCNA, che ha specificato che i ... (Iltempo.it)

La Corea del Nord dichiara ufficialmente la Corea del Sud “stato ostile” nella sua Costituzione - Questa revisione costituzionale non è solo una questione di linguaggio, ma riflette una strategia politica e militare ben definita da parte del regime di Pyongyang. La KCNA ha riportato una dichiarazione che evidenzia l’intento del regime di “annientare” ciò che considera “feccia” della Corea del Sud, accusando il paese di aver violato la dignità e la sicurezza della Corea del Nord. (Gaeta.it)