Nocerino non è più l’allenatore del Miami | la squadra è ultima in classifica dopo quasi 30 sconfitte

Antonio Nocerino non è più l'allenatore del Miami. Club e tecnico hanno deciso di non proseguire più il loro rapporto dopo una sola stagione con quasi 30 sconfitte.

Miami FC : ultimo posto e 16 gol subiti in sei partite - esonerato Nocerino - La prima esperienza di Nocerino da allenatore non è di quelle memorabili, e si conclude dopo aver subito 16 gol nelle ultime sei partite nello USL Championship, un ruolino di marcia che vale l’ultimo posto in classifica. . È terminata dopo circa un anno l’avventura di Antonio Nocerino sulla panchina del Miami FC: lo ha annunciato il club statunitense tramite una nota in cui ringrazia l’ex ... (Sportface.it)