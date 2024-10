Napoli, il No alla guerra lontano dal G7 Difesa (Di giovedì 17 ottobre 2024) Domani inizia in Campania il terzo vertice in un mese dei ministri del G7. Il primo, dal 19 al 21 settembre, è stato quello della Cultura. Si è tenuto a Napoli, il No alla guerra lontano dal G7 Difesa il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Napoli, il No alla guerra lontano dal G7 Difesa Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Domani inizia in Campania il terzo vertice in un mese dei ministri del G7. Il primo, dal 19 al 21 settembre, è stato quello della Cultura. Si è tenuto a, il Nodal G7il manifesto.

A Napoli si prepara una manifestazione contro la guerra in Palestina in occasione del G7 della Difesa - Secondo le autorità, lo spostamento dei manifestanti verso il Palazzo Reale potrebbe generare problematiche significative. Il clima di tensione è palpabile, con gruppi di attivisti pronti a sollevare la loro voce contro l'escalation bellica in Palestina e il rischio di un allargamento del conflitto a livello regionale.

