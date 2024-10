Mister Movie | Il cantante degli One Direction Liam Payne è morto dopo essere caduto dal balcone dell’hotel di Buenos Aires (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un evento straziante scuote il mondo della musica: Liam Payne, noto per essere stato il frontman degli One Direction, è tragicamente scomparso all’età di 31 anni. Secondo quanto riportato dalla polizia di Buenos Aires, l’artista è morto dopo essere caduto dal balcone della sua camera al terzo piano di un hotel. L’incidente è avvenuto nel quartiere Palermo, rinomato per la sua vivace atmosfera e i suoi spazi verdi. La Tragedia di Liam Payne: Un Memento per i Fan e la Musica La polizia ha rivelato che sono stati chiamati a intervenire presso l’hotel CasaSur in seguito a segnalazioni di un “uomo aggressivo”, presumibilmente sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Al loro arrivo, gli agenti sono stati informati dal direttore dell’hotel di un forte rumore proveniente dal cortile. La tragica scoperta ha rivelato che un uomo era caduto dal balcone. Mistermovie.it - Mister Movie | Il cantante degli One Direction Liam Payne è morto dopo essere caduto dal balcone dell’hotel di Buenos Aires Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un evento straziante scuote il mondo della musica:, noto perstato il frontmanOne, è tragicamente scomparso all’età di 31 anni. Secondo quanto riportato dalla polizia di, l’artista èdaldella sua camera al terzo piano di un hotel. L’incidente è avvenuto nel quartiere Palermo, rinomato per la sua vivace atmosfera e i suoi spazi verdi. La Tragedia di: Un Memento per i Fan e la Musica La polizia ha rivelato che sono stati chiamati a intervenire presso l’hotel CasaSur in seguito a segnalazioni di un “uomo aggressivo”, presumibilmente sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Al loro arrivo, gli agenti sono stati informati dal direttoredi un forte rumore proveniente dal cortile. La tragica scoperta ha rivelato che un uomo eradal

