Ministro Crosetto riferisce in Aula su Unifil. Meloni in Ue (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Ministro della difesa Crosetto ha riferito al senato sull’importanza della presenza Unifil in Libano. Servizio di Augusto Cantelmi Ministro Crosetto riferisce in Aula su Unifil. Meloni in Ue TG2000. Tv2000.it - Ministro Crosetto riferisce in Aula su Unifil. Meloni in Ue Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ildella difesaha riferito al senato sull’importanza della presenzain Libano. Servizio di Augusto Cantelmiinsuin Ue TG2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Attacchi israeliani all’Unifil in Libano - informativa urgente del ministro Crosetto : la diretta - Unifil ieri ha denunciato ancora nuovi attacchi israeliani, ma in serata l’esercito dello Stato ebraico ha ribadito che la missione Onu “non è un’obiettivo”. 30. . Oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, terrà un’informativa al Parlamento a partire dalle 10. ticolo Attacchi israeliani all’Unifil. (Ilfattoquotidiano.it)

Attacco di Israele alle basi Unifil in Libano - le parole del Ministro Crosetto : ”L’Italia non prende ordini da Israele” - Israele, attacco alle basi Unifil: le parole di Crosetto Photo Credits: ANSALe dichiarazioni del Ministro della Difesa Guido Crosetto in una conferenza stampa a Palazzo Chigi in seguito all’attacco di Israele alle basi Unifil in Libano dove ci sono anche soldati italiani. Infine, il Ministro Guido Crosetto ha spiegato di aver contattato il Ministro della Difesa Israeliano, Yoav ... (Metropolitanmagazine.it)

Attacco a Unifil - il ministro Crosetto : “Possibile crimine di guerra da parte di Israele” - 31 potrebbero costituire un crimine di guerra e una violazione del diritto internazionale non giustificata”. “Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane contro la base 1. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in conferenza stampa parlando dell’attacco israeliano che ha colpito il quartier generale Unifil in Libano e due basi a comando italiano. (Ilfattoquotidiano.it)