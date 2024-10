Medioriente: polizia Israele conferma morte Sinwar (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (LaPresse) – La polizia israeliana ha confermato, in una nota, la morte del leader di Hamas, Yayha Sinwar. Lo riporta Canale 12. In una nota la polizia spiega che il corpo è stato identificato sulla base delle foto dell’arcata dentale. Ulteriori test sono, in ogni caso, in corso. Lapresse.it - Medioriente: polizia Israele conferma morte Sinwar Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (LaPresse) – Laisraeliana hato, in una nota, ladel leader di Hamas, Yayha. Lo riporta Canale 12. In una nota laspiega che il corpo è stato identificato sulla base delle foto dell’arcata dentale. Ulteriori test sono, in ogni caso, in corso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Testimoni e Polizia sulla morte di Liam Payne : “Cosa è successo” - Lui non era più in vita da subito, è stata una cosa istantanea. com/vq4FzuIurZ — El Peluca Cavani (@PeluCavani) October 16, 2024 Testimoni e Polizia: le loro dichiarazioni. Abbiamo bisogno di aiuto, che ci mandiate qualcuno, per favore. You can see he is smiling with lost eyes! Rest in peace, angel pic. (Biccy.it)

Prima morte in una capsula suicida : la polizia arresta varie persone coinvolte - itSuccessivamente, diverse persone sarebbero state arrestate dalle forze dell’ordine. La polizia ha arrestato diverse persone (Ansa Foto) – Cityrumors. Death. Per la prima volta è stata utilizzata la capsula Sarco (Ansa Foto) – Cityrumors. Un processo che, a detta sua, sarebbe come da previsione. La Svizzera, d’altronde, è uno dei pochi paesi al mondo in cui è consentito, a determinate ... (Cityrumors.it)

Iran - “La polizia morale non disturberà più le donne”. La promessa del presidente Pezeshkian nell’anniversario della morte di Mahsa Amini - Pronti a negoziare con l'Occidente Il presidente ha poi aperto a negoziati con l'Occidente, aggiungendo però che l'Iran "non si piegherà mai" alle pressioni. Il neo presidente ha garantito che la polizia morale non "disturberà" più le donne, una promessa che arriva nel secondo anniversario della morte di Mahsa Amini, la 22enne uccisa mentre era sotto custodia degli agenti a pochi giorni dopo il ... (Quotidiano.net)