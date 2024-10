Medicina, cosa cambierà senza il test? Il primo semestre, gli esami e i crediti: ecco come funzionerà (Di giovedì 17 ottobre 2024) Addio al test di ingresso a Medicina e più inclusività. L?abolizione del test d?ingresso alla facoltà di Medicina segna un cambiamento storico.test di Medicina Ilmattino.it - Medicina, cosa cambierà senza il test? Il primo semestre, gli esami e i crediti: ecco come funzionerà Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Addio aldi ingresso ae più inclusività. L?abolizione deld?ingresso alla facoltà disegna un cambiamento storico.di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Novità per l’ingresso alla facoltà di Medicina : addio ai test di accesso. Graduatoria dopo 6 mesi - Per gli studenti che non superano la selezione, sarà possibile utilizzare i crediti formativi acquisiti nei primi sei mesi per iscriversi ad altri corsi di laurea, senza perdere l’anno. "Questa giornata rappresenta un passo storico per garantire a tutti i ragazzi l’opportunità di diventare professionisti in ambito medico – dice la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini –. (Quotidiano.net)

Medicina Test d’ingresso addio? : "Ma la vera rivoluzione sarebbe valutare l’empatia dei candidati" - Questo richiede però che il sistema cambi per rendere i corsi di studio allineati tra loro e ci vorrebbero anche molti soldi. Trascorsi i sei mesi, gli studenti si smistano a farmacia, medicina o altro in base alle capacità. Se veramente si volessero aumentare i medici, basterebbe incrementare i posti e non rivoluzionare la procedura di selezione". (Lanazione.it)

Via libera alla riforma di Medicina : semestre-filtro al posto del test d’ingresso - La settima Commissione del Senato ha approvato il disegno di legge delega che segna una svolta epocale per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, e Medicina Veterinaria. Il semestre-filtro: come funziona la nuova selezione Il cuore della riforma è il cosiddetto "semestre-filtro". (Ilfogliettone.it)