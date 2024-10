Maltempo, forti piogge in Liguria. Allerta arancione a Milano e in Emilia-Romagna (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancora Maltempo oggi sull'Italia. La perturbazione atlantica continua a stazionare nella zona del Mediterraneo, creando allagamenti e disagi soprattutto nel nord e in alcune delle regioni centrali del Paese. Nelle scorse ore la Protezione Civile ha emanato un'Allerta meteo su Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana. forti temporali, grandinate e forti raffiche di vento Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancoraoggi sull'Italia. La perturbazione atlantica continua a stazionare nella zona del Mediterraneo, creando allagamenti e disagi soprattutto nel nord e in alcune delle regioni centrali del Paese. Nelle scorse ore la Protezione Civile ha emanato un'meteo su, Piemonte,e Toscana.temporali, grandinate eraffiche di vento

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - forti piogge in Liguria. Allerta arancione a Milano e in Emilia-Romagna - Forti temporali, […]. Disagi a Firenze Ancora maltempo oggi sull'Italia. La perturbazione atlantica continua a stazionare nella zona del Mediterraneo, creando allagamenti e disagi soprattutto nel nord e in alcune delle regioni centrali del Paese. A Venezia attivato il Mose. Nelle scorse ore la Protezione Civile ha emanato un'allerta meteo su Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana. (Sbircialanotizia.it)

Frane - allagamenti e forti temporali in Liguria : le immagini del maltempo - Ancora maltempo in Liguria, con l’allerta che da gialla è diventata arancione sul Centro-Levante fino alla mezzanotte di giovedì 17 ottobre. Articolo completo: Frane, allagamenti e forti temporali in Liguria: le immagini del maltempo dal blog Lettera43 . Maltempo in Liguria (Facebook). Maltempo in Liguria (Facebook). (Lettera43.it)

Maltempo - un’altra lunga giornata in Liguria : allerta arancione fino a mezzanotte - forti piogge a levante - D’alba temporali organizzati in mare, pioggia anche nel Savonese già pesantemente colpito ieri. Scuole chiuse in quasi tutti i comuni. (Genova.repubblica.it)