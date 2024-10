Maledizione PalaPiccolo per la Juvecaserta, con la Luiss Roma arriva la terza sconfitta in casa (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Paperdi Juvecaserta 2021 non riesce ad esorcizzare il tabù PalaPiccolo e subisce la terza sconfitta interna di questo inizio di stagione ad opera di una Luiss Roma apparsa quanto mai precisa dalla distanza e con una decisa aggressività difensiva. concessa. Gli universitari sono stati bravi ad Casertanews.it - Maledizione PalaPiccolo per la Juvecaserta, con la Luiss Roma arriva la terza sconfitta in casa Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Paperdi2021 non riesce ad esorcizzare il tabùe subisce lainterna di questo inizio di stagione ad opera di unaapparsa quanto mai precisa dalla distanza e con una decisa aggressività difensiva. concessa. Gli universitari sono stati bravi ad

Juvecaserta a caccia della prima vittoria in casa - al PalaPiccolo arriva la Luiss Roma - Secondo impegno consecutivo interno per la Paperdi Juvecaserta 2021, che disputa domani sera, mercoledì 16 ottobre, con inizio alle ore 20.00, la sua quinta partita in questi primi venti giorni della stagione 2024/2025. Al palaPiccolo arrivano gli universitari della Luiss Roma con il quintetto... (Casertanews.it)

JuveCaserta - troppi infortuni : Roseto corsara al PalaPiccolo - E Roseto ne ha approfittato per conquistare il suo quarto successo consecutivo e chiudere la contesa sul 68-77. Un tiro di Pastore dalla distanza ha sancito il 17-20 di fine primo quarto. it. È stato il giovane Marchiaro, con un tiro dalla distanza, a riportare lo svantaggio bianconero sotto la doppia cifra e ad aprire un break di 10-0, protagonisti, oltre a Marchiaro, Mastroianni e Ricci che ha ... (Anteprima24.it)

Juvecaserta - al PalaPiccolo arriva la capolista Roseto - Il difficile avvio previsto dal calendario del campionato di serie B nazionale pone un altro duro ostacolo sulla strada della Paperdi Juvecaserta 2021: domenica 13 ottobre, al palaPiccolo di viale Medaglie d’oro, arriva la imbattuta Liofilchem Roseto, capolista del raggruppamento B, il cui... (Today.it)