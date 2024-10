Maestro Sinner, che lezione a Medvedev (Di giovedì 17 ottobre 2024) Atto di forza. Perché non c’è patria o fuso orario per la legge del numero 1. Sinner vola come una fenice sui campi dell’Arabia, Medvedev mastica amaro dopo una manciata di giorni dalla sconfitta di Pechino e incassa una lezione di tennis ancora più dura. Al Six Kings Slam ci si gioca i cosiddetti petroldollari: un milione e mezzo solo per infilarsi le scarpe e ogni partita vale altrettanto, considerando che chi alza il trofeo stacca un assegno da 6 milioni di dollari. Un premio che fa impallidire pure quelli di due major messi assieme. E l’altro ’regalo’ è una semifinale da leggenda, oggi, ancora contro Djokovic. Stesso posto, stessa ora (18,30 su Supertennis, Sky e Dazn). L’altra (subito dopo) sarà fra Nadal e Alcaraz, che ieri ha battuto Rune 6-4, 6-2. La lezione dicevamo. Comincia con un 6-0 e finisce con un 6-3. Sport.quotidiano.net - Maestro Sinner, che lezione a Medvedev Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Atto di forza. Perché non c’è patria o fuso orario per la legge del numero 1.vola come una fenice sui campi dell’Arabia,mastica amaro dopo una manciata di giorni dalla sconfitta di Pechino e incassa unadi tennis ancora più dura. Al Six Kings Slam ci si gioca i cosiddetti petroldollari: un milione e mezzo solo per infilarsi le scarpe e ogni partita vale altrettanto, considerando che chi alza il trofeo stacca un assegno da 6 milioni di dollari. Un premio che fa impallidire pure quelli di due major messi assieme. E l’altro ’regalo’ è una semifinale da leggenda, oggi, ancora contro Djokovic. Stesso posto, stessa ora (18,30 su Supertennis, Sky e Dazn). L’altra (subito dopo) sarà fra Nadal e Alcaraz, che ieri ha battuto Rune 6-4, 6-2. Ladicevamo. Comincia con un 6-0 e finisce con un 6-3.

