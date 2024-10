LIVE Sinner-Djokovic 4-1, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: l’azzurro conferma il break (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Scappa via il dritto incrociato dell’azzurro. 0-15 Altro errore gratuito con il dritto dell’altoatesino. 2-4 Game Djokovic. Con un ACE di seconda il balcanico tiene la battuta. 40-0 Jannik perde il controllo del dritto. 30-0 Scappa via il rovescio difensivo di Sinner. 15-0 Volèe di rovescio sontuosa del serbo. 4-1 Game Sinner. Con il quarto ACE l’altoatesino conferma nuovamente il break. 40-0 Prima vincente dell’azzurro. 30-0 Non passa il dritto incrociato del tennista balcanico. 15-0 Di un soffio out la risposta di rovescio del 24 volte vincitore Slam. 1-3 Game Djokovic. E’ lunga la risposta di dritto di Jannik, che torna ora alla battuta. 40-0 Accelerazione con il dritto lungolinea del serbo. 30-0 Splendido rovescio lungolinea vincente di Djokovic. 15-0 Servizio vincente del tennista di Belgrado. 3-0 Game Sinner. Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 4-1, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: l’azzurro conferma il break Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Scappa via il dritto incrociato del. 0-15 Altro errore gratuito con il dritto dell’altoatesino. 2-4 Game. Con un ACE di seconda il balcanico tiene la battuta. 40-0 Jannik perde il controllo del dritto. 30-0 Scappa via il rovescio difensivo di. 15-0 Volèe di rovescio sontuosa del serbo. 4-1 Game. Con il quarto ACE l’altoatesinonuovamente il. 40-0 Prima vincente del. 30-0 Non passa il dritto incrociato del tennista balcanico. 15-0 Di un soffio out la risposta di rovescio del 24 volte vincitore. 1-3 Game. E’ lunga la risposta di dritto di Jannik, che torna ora alla battuta. 40-0 Accelerazione con il dritto lungolinea del serbo. 30-0 Splendido rovescio lungolinea vincente di. 15-0 Servizio vincente del tennista di Belgrado. 3-0 Game

LIVE Sinner-Djokovic - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : si comincia con l’azzurro al servizio - A pochi giorni dalla finalissima dell’ATP Masters 1000 di Shanghai va in scena la rivincita tra il numero uno del mondo e la leggenda balcanica. 18:17 A soli 4 giorni dalla finale del Masters 1000 di Shanghai l’altoatesino ritrova la leggenda balcanica nella ricchissima esibizione di Riad. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale del Six Kings Slam 2024 tra ... (Oasport.it)

LIVE Sinner-Djokovic - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : prima semifinale dalle 18.30 - Buon divertimento e buon tennis a tutti! . Jannik, dopo l'esibizione in Arabia, chiuderà la stagione disputando il Masters 1000 di Parigi Bercy, le finali di Coppa Davis ed il Masters. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale punto a punto del match.

Sinner-Djokovic - la diretta live della semifinale al Six Kings Slam : chi vince sfida Alcaraz o Nadal - La diretta della semifinale del Six Kings Slam di tennis: la cronaca di Sinner-Djokovic e Alcaraz e Nadal e gli aggiornamenti live.Continua a leggere . (Fanpage.it)