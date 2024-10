Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 48-31, Eurolega basket in DIRETTA: secondo quarto spettacolo dell’EA7, Bolmaro sugli scudi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:23 Una prima metà di gara davvero molto bella per l’, la migliore senza ombra di dubbio dall’inizio della stagione. Solo l’inizio è stato un po’ difficile, poi la prevalenza sotto canestro si è tradotta in un flusso davvero importante in ogni aspetto del gioco.è la chiave, perché ha finora cambiato tutte le carte in tavola. TOP SCORER –11;: Giedraitis 7 Sbagliano da tre Shields e da nove metri Giedraitis, finisce un grandissimodell’che va negli spogliatoi con 18 punti di vantaggio. 49-31 Lunetta per LeDay che realizza il libero del tecnico, timeout. Trinchieri subisce fallo tecnico per proteste a seguito di altre proteste di Francisco per un fallo da lui ravvisato e non fischiato sotto canestro.