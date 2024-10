Tvzap.it - Liam Payne morto, l’ex fidanzata rompe il silenzio: “Messaggi inquietanti”

(Di giovedì 17 ottobre 2024)cantante dei One Direction èieri all’età di 31 anni. L’artista sarebbe precipitato dal terzo piano di un albergo di Buenos Aires, in Argentina. Dopo la sua morte,Maya Henry ha deciso dire il. Le parole della donna lasciano tutti a bocca aperta. (Continua) Leggi anche: Vincono 204 milioni alla lotteria, poi la terribile scoperta Leggi anche: Fine del mondo, segnatevi la data: la nuova profezia Mayaall’età di 31 anni Il cantante britannico, noto per essere stato uno dei membri della famosissima band dei One Direction, èieri, mercoledì 16 ottobre 2024, all’età di 31 anni. L’artista si trovava con la suain un albergo a Palermo, quartiere di Buenos Aires, in Argentina.sarebbe precipitato dal terzo piano. La polizia sta indagando sull’accaduto.