Liam Payne, l'ultimo VIDEO un'ora prima di cadere nel vuoto dal 3° piano: "È una bella giornata qui in Argentina" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il cantante aveva registrato un VIDEO mentre faceva colazione un'ora prima di precipitare dalla finestra dell'hotel Liam Pyne ha postato l'ultimo VIDEO su Snapchat un'ora prima di cadere nel vuoto precipitando dal terzo piano dell'hotel dove soggiornava a Buenos Aires in Argentina. Il musicis Ilgiornaleditalia.it - Liam Payne, l'ultimo VIDEO un'ora prima di cadere nel vuoto dal 3° piano: "È una bella giornata qui in Argentina" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il cantante aveva registrato unmentre faceva colazione un'oradi precipitare dalla finestra dell'hotelPyne ha postato l'su Snapchat un'oradinelprecipitando dal terzodell'hotel dove soggiornava a Buenos Aires in. Il musicis

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liam Payne - gli ultimi video girati con i fan il giorno prima dell’incidente - Ci stiamo sostenendo a vicenda nel miglior modo possibile come famiglia e chiediamo privacy e spazio in questo momento terribile e ringraziamo tutti per il supporto e i tanti messaggi”. “Siamo completamente devastati dalla notizia. In questi video niente ha lasciato presagire un suo disagio o un suo malessere. (Biccy.it)

Liam Payne - il video prima della morte lascia i fan senza parole : “Ma stava bene…” - “Un’ora prima a salutare i fan, a firmare autografi. Ma in molti hanno notato che il video in realtà non risale alla notte tra il 16 e il 17 ottobre – cioè la notte in cui Liam Payne è caduto dal balcone – ma a qualche giorno prima. Dopo aver appreso la notizia, i fan dell’artista si sono radunati sotto l’hotel di Buenos Aires per piangere il cantante un’ultima volta, tutti insieme. (Dailyshowmagazine.com)

Come andò la prima esibizione degli 883 in TV al fianco di Jovanotti? (VIDEO) - Ed essere chiamati come ospiti rappresentava un piccolo grande traguardo. . Fu Claudio Cecchetto, boss di Radio Deejay e responsabile del 95% di tutta la produzione pop-disco-rap italiana, a prenderli sotto la sua ala protettrice. I giovanissimi Pezzali e Repetto, che l’indomani avrebbero avuto il loro esame di maturità, presentarono un pezzo, Live in the Music, che pur orecchiabile si fece ... (Cultweb.it)