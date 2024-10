Lazio, personalizzato per Guendouzi (Di giovedì 17 ottobre 2024) La sfida contro la Juventus è sempre più vicina e la Lazio continua il suo lavoro a Formello, forte del rientro di tutti i nazionali. Marco Baroni tiene sotto controllo Matteo Guendouzi, impegnato in un lavoro differenziato. Il centrocampista francese è rientrato acciaccato dagli impegni con la nazionale, dove ha rimediato un brutto pestone al mignolo del piede. Gli esami a cui si è sottoposto hanno scongiurato un infortunio grave, ma per sapere se ci sarà o meno contro bianconeri si dovrà aspettare l’allenamento la rifinitura. In caso di forfait di Geundouzi l’alternativa resta Vecino ma occhio ad un possibile inserimento di Castrovilli. Alla seduta era assente anche Boulaye Dia, che dovrebbe aggregarsi ai compagni solo per l’ultimo allenamento della settimana. Eventuali dubbi verranno sciolti da Baroni che, venerdì alle ore 15:00, parlerà in conferenza stampa. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La sfida contro la Juventus è sempre più vicina e lacontinua il suo lavoro a Formello, forte del rientro di tutti i nazionali. Marco Baroni tiene sotto controllo Matteo, impegnato in un lavoro differenziato. Il centrocampista francese è rientrato acciaccato dagli impegni con la nazionale, dove ha rimediato un brutto pestone al mignolo del piede. Gli esami a cui si è sottoposto hanno scongiurato un infortunio grave, ma per sapere se ci sarà o meno contro bianconeri si dovrà aspettare l’allenamento la rifinitura. In caso di forfait di Geundouzi l’alternativa resta Vecino ma occhio ad un possibile inserimento di Castrovilli. Alla seduta era assente anche Boulaye Dia, che dovrebbe aggregarsi ai compagni solo per l’ultimo allenamento della settimana. Eventuali dubbi verranno sciolti da Baroni che, venerdì alle ore 15:00, parlerà in conferenza stampa.

