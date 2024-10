Laura Frosecchi uccisa dal nipote di 20 anni, il giovane le spara e si barrica in casa: i carabinieri circondano l'abitazione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Laura Frosecchi, una donna di 55 anni, è stata uccisa nel suo negozio a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa (Firenze), a colpi di arma da fuoco. A premere sul grilletto sarebbe Leggo.it - Laura Frosecchi uccisa dal nipote di 20 anni, il giovane le spara e si barrica in casa: i carabinieri circondano l'abitazione Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), una donna di 55, è statanel suo negozio a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa (Firenze), a colpi di arma da fuoco. A premere sul grilletto sarebbe

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Donna uccisa nel suo negozio vicino Firenze - il corpo di Laura Frosecchi scoperto da una cliente : il nipote armato barricato in casa - Una donna di 59 anni, Laura Frosecchi, è stata trovata morta nel suo negozio a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa (Firenze). Il corpo è stato scoperto da una cliente, la... (Ilmessaggero.it)

Laura Frosecchi uccisa nel suo negozio - Chiesanuova sotto choc - Famosissima in tutta la provincia e non solo la loro tipica schiacciata e tanti altri generi alimentari. Il paese di Chiesanuova, nel comune di San Casciano Val di Pesa, è sotto choc per quanto accaduto nella tarda mattinata di giovedì 17 ottobre. La donna era molto conosciuta nella zona, come molto conosciuta era la sua attività che gestiva insieme al marito. (Lanazione.it)