Ilgiorno.it - L’assalto per prendere il bus: "Aggressione colpa dell’azienda"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un’stile film d’azione con rapina, ma l’auto messa di traverso davanti all’autobus era solo per cercare di salire su un bus pieno, stracolmo di utenti: a pagarne le spese solo l’autista con sputi e pugni. Ha riportato tre giorni di prognosi l’autista di Brescia Trasporti aggredito lunedì, segnalato dall’OrSa e riportato dal nostro giornale. Ieri l’USB (Unione sindacato di base) lavoro privato del Tpl ha evidenziato la gravità dell’episodio, sottolineando come l’aggressività degli utenti sia anche da imputare ai salti di corse per carenza di autisti e ha richiamato le responsabilità. "Ancora aggressioni sul posto di lavoro per i lavoratori e lavoratrici al diretto contatto con l’utenza: non solo medici, infermieri, ma soprattutto chi guida mezzi pubblici, utenza frustrata che riversa la propria rabbia sugli operatori per i disservizi del pubblico.