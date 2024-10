L’Arabia Saudita si sta prendendo anche il tennis: i soldi cancellano il calpestamento dei diritti umani (El Paìs) (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Six Kings Slam è un torneo di esibizioni con il quale i tennisti guadagneranno soldi a palate, sullo sfondo un Paese come L’Arabia Saudita che calpesta i diritti umani. Scrive El Paìs: “Una settimana dopo aver annunciato il suo addio, Rafael Nadal torna sulla scena e lo fa nell’ambito di un’esibizione in cui i partecipanti si abbufferanno di milioni. Lui, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev e Holger Rune lotteranno da mercoledì per il premio più astronomico della storia, superiore a quelli assegnati dai quattro Slam. Piovono soldi nel deserto: 1,5 milioni di dollari (1,3 milioni di euro) per ciascuno dei protagonisti, solo per essere scesi in campo, e fino a 6 (5,5) per il vincitore finale, che si conoscerà sabato. Sullo sfondo, L’Arabia Saudita e Riyadh. Niente di nuovo, in realtà. Ilnapolista.it - L’Arabia Saudita si sta prendendo anche il tennis: i soldi cancellano il calpestamento dei diritti umani (El Paìs) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Six Kings Slam è un torneo di esibizioni con il quale iti guadagnerannoa palate, sullo sfondo un Paese comeche calpesta i. Scrive El: “Una settimana dopo aver annunciato il suo addio, Rafael Nadal torna sulla scena e lo fa nell’ambito di un’esibizione in cui i partecipanti si abbufferanno di milioni. Lui, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev e Holger Rune lotteranno da mercoledì per il premio più astronomico della storia, superiore a quelli assegnati dai quattro Slam. Piovononel deserto: 1,5 milioni di dollari (1,3 milioni di euro) per ciascuno dei protagonisti, solo per essere scesi in campo, e fino a 6 (5,5) per il vincitore finale, che si conoscerà sabato. Sullo sfondo,e Riyadh. Niente di nuovo, in realtà.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter - ottenuta licenza di investimento dall’Arabia Saudita : tutti i dettagli - Il Club nerazzurro – si legge in una nota ufficiale – potrà contare sul supporto del Ministero degli Investimenti dell’Arabia Saudita (MISA) per estendere ulteriormente la presenza del proprio brand in Middle East e per far crescere la propria fanbase di tifosi. . Allo stesso tempo – continua la nota – l’Inter porterà nel paese il proprio know-how, i valori e l’esperienza che caratterizza un ... (Calcioweb.eu)

Antonello : «L’Inter creerà valore per l’Arabia Saudita. Sviluppo!» - Sviluppo!») © Inter-News. L’Inter ha da poco ufficializzato il suo ingresso a tutti gli effetti nel mondo economico dell’Arabia Saudita. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Antonello: «L’Inter creerà valore per l’Arabia Saudita. (Inter-news.it)

Mancini - crisi con l’Arabia Saudita. Media : “Licenziamento vicino” - Secondo la stampa locale la Federazione avrebbe già scelto il sostituto del Mancio, ovvero il tecnico dell'Al-Hazem, Saleh Al-Muhammadi. L'ex ct azzurro, dopo le dimissioni improvvise a ridosso del Ferragosto 2023, ha firmato un ricco contratto che lo lega alla federcalcio saudita fino al 2027, ma i risultati non gli stanno dando ragione. (Sport.quotidiano.net)