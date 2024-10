Ladri in azione: colpita, di nuovo, una scuola della Bassa (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non c'è pace per il plesso scolastico Cavour di Palazzolo dello Stella, in via Roma. Questa mattina, giovedì 17 ottobre, la dirigente scolastica ha sporto denuncia per un furto. I Ladri sono entrati nella scuola, nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, e hanno scassinato i distributori automatici Udinetoday.it - Ladri in azione: colpita, di nuovo, una scuola della Bassa Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non c'è pace per il plesso scolastico Cavour di Palazzolo dello Stella, in via Roma. Questa mattina, giovedì 17 ottobre, la dirigente scolastica ha sporto denuncia per un furto. Isono entrati nella, nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, e hanno scassinato i distributori automatici

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ladri fanno irruzione a scuola - rubati computer - Ladri in azione nel plesso di via Virgilio dell’Istituto comprensivo di Succivo. . . I malviventi sono riusciti a disattivare l’allarme e a trafugare i pc, per poi darsi. Nella notte fra lunedì 14 e martedì 15 ottobre, banditi hanno fatto irruzione in un locale dove erano custoditi alcuni computer. (Casertanews.it)

Ladri a scuola a Bivio Pratole di Montecorvino : l'indignazione del sindaco - . "La scorsa notte sono stati rubati circa 50 tra computer e altri dispositivi elettronici all’interno del plesso scolastico di via Veneto a Bivio Pratole. . Voglio esprimere grande indignazione per l'atto criminale, si tratta un grave danno non solo per l'istituzione scolastica, ma soprattutto per. (Salernotoday.it)

Maxi furto in una scuola media - rubati 40 computer : è caccia ai ladri - A fare l’amara scoperta, questa mattina, i dipendenti. . . Un maxi furto è stato messo a segno, probabilmente la scorsa notte, all’interno della scuola media facente parte dell’Istituto Comprensivo di San Marzano sul Sarno. . Il furto Ignoti, dopo aver forzato le porte, hanno rubato 40 computer. (Salernotoday.it)