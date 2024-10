La Musica dentro, Compositrici e Virtuose nei conventi dell'epoca Barocca (Di giovedì 17 ottobre 2024) ANCONA - Prosegue la seconda edizione di Ancona Barocca, prestigiosa manifestazione culturale organizzata dalla Fondazione “A. Lanari”, dal titolo “La Musica dentro”, dedicata alle Compositrici e Virtuose nei conventi dell’epoca Barocca.Nel ‘600 l’attività Musicale in teatri e accademie è Anconatoday.it - La Musica dentro, Compositrici e Virtuose nei conventi dell'epoca Barocca Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) ANCONA - Prosegue la seconda edizione di Ancona, prestigiosa manifestazione culturale organizzata dalla Fondazione “A. Lanari”, dal titolo “La”, dedicata allenei.Nel ‘600 l’attivitàle in teatri e accademie è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giacomo Menegardi, un pianista da copertina: «La musica è il filo che tiene insieme la mia vita» - BELLUNO - Un percorso musicale iniziato più di tre lustri fa, quando aveva appena sei anni. «In effetti - ammette Giacomo Menegardi, pianista bellunese di straordinario talento - ... (ilgazzettino.it)

Brescia, “Musica: fuoco dell’anima”: in concerto il Coro Sesta Eccedente - Terzo appuntamento sabato 19 ottobre alle 17 per la rassegna musicale presso la Galleria del Salone Bevilacqua in via Pace 10. (quibrescia.it)

Voci di confine: compositori giuliani, istriani e dalmati dal ‘500 ai nostri giorni - Con questo concerto il Gruppo Incontro intende far conoscere e promuovere la musica di alcuni compositori legati a queste terre di confine, compositori quindi nati o vissuti in Istria, Dalmazia e Friu ... (triesteprima.it)