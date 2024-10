La maternità surrogata è reato universale: via libera definitivo alla legge (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 16 ottobre il Senato italiano ha dato il via libera definitivo alla legge che rende la maternità surrogata un reato universale. Punibile anche se l’atto viene compiuto all’estero, in Paesi dove è legale. La Gestazione per altri (Gpa), com’è anche detta, è già vietata in Italia dal 2004 ma adesso la punibilità del reato si estende. Quest’ultima svolta legislativa ha sollevato un acceso dibattito politico e sociale. Si contrappongono coloro che considerano la pratica una mercificazione del corpo femminile e chi la ritiene una via legittima per diventare genitori. Soprattutto quando non si riesce altrimenti. La nuova legge introduce pene severe, tra cui il carcere fino a due anni e multe che possono arrivare fino a un milione di euro. Il disegno di legge che ha respo la maternità surrogata un reato universale è stato presentato come una delle priorità del Governo Meloni. Velvetmag.it - La maternità surrogata è reato universale: via libera definitivo alla legge Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 16 ottobre il Senato italiano ha dato il viache rende laun. Punibile anche se l’atto viene compiuto all’estero, in Paesi dove è legale. La Gestazione per altri (Gpa), com’è anche detta, è già vietata in Italia dal 2004 ma adesso la punibilità delsi estende. Quest’ultima svolta legislativa ha sollevato un acceso dibattito politico e sociale. Si contrappongono coloro che considerano la pratica una mercificazione del corpo femminile e chi la ritiene una via legittima per diventare genitori. Soprattutto quando non si riesce altrimenti. La nuovaintroduce pene severe, tra cui il carcere fino a due anni e multe che possono arrivare fino a un milione di euro. Il disegno diche ha respo launè stato presentato come una delle priorità del Governo Meloni.

