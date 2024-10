Jay morto a 8 anni durante una battuta di caccia: “Finito da un proiettile in testa” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un bambino di otto anni è stato ucciso con dei colpi di fucile durante una battuta di caccia ai conigli. Il piccolo è stato trasportato in ospedale per delle cure d’emergenza, ma non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo. Jay Cartmell, di Frizington, è stato colpito alla testa il 28 settembre a Warcop, vicino ad Appleby, in Cumbria. Il responsabile dell’incidente, un uomo sessantenne, è stato inizialmente arrestato con l’accusa di omicidio colposo ma è stato successivamente rilasciato su cauzione. La polizia ha avviato un’indagine per fare luce su quanto accaduto, e il caso è attualmente in fase di ulteriore esame in attesa di sviluppi investigativi.Leggi anche: Leonardo morto a 15 anni, giovedì i funerali: si indaga sulla causa scatenante del suicidio La famiglia di Jay, distrutta dal dolore, ha ricordato il figlio come un bambino amorevole e vivace. Thesocialpost.it - Jay morto a 8 anni durante una battuta di caccia: “Finito da un proiettile in testa” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un bambino di ottoè stato ucciso con dei colpi di fucileunadiai conigli. Il piccolo è stato trasportato in ospedale per delle cure d’emergenza, ma non c’è stato nulla da fare: èpoco dopo. Jay Cartmell, di Frizington, è stato colpito allail 28 settembre a Warcop, vicino ad Appleby, in Cumbria. Il responsabile dell’incidente, un uomo sessantenne, è stato inizialmente arrestato con l’accusa di omicidio colposo ma è stato successivamente rilasciato su cauzione. La polizia ha avviato un’indagine per fare luce su quanto accaduto, e il caso è attualmente in fase di ulteriore esame in attesa di sviluppi investigativi.Leggi anche: Leonardoa 15, giovedì i funerali: si indaga sulla causa scatenante del suicidio La famiglia di Jay, distrutta dal dolore, ha ricordato il figlio come un bambino amorevole e vivace.

