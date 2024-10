Oasport.it - Jaime Alcaraz già sotto i riflettori a 13 anni. Ma il fratello Carlos: “Sono preoccupato”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)non è il solo meritevole d’attenzione nella propria famiglia in fatto di tennis perché anche suominore (13), Jamie, ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis. Vincitore del Rafa Nadal Tour e del campionato nazionale a squadre nella categoria U12, il giovanissimo iberico ha attirato l’attenzione degli appassionati con un video in cui colpiva la palla con estrema pulizia. Un movimento pulito e potente, molto simile a quello di suo. Alineare questo aspetto è stato anche Boris Becker che, valutando il filmato, halineato questa somiglianza. The younger brother ofis playing his identical forehand.OMG https://t.co/yJxxHGHl1u — Boris Becker (@TheBorisBecker) October 16, 2024 Una situazione curiosa, affrontata anche dal n.