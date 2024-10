Inflazione giù a settembre ma il carrello della spesa torna a salire (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dall’Istat arriva una notizia buona e una cattiva: la prima riguarda l’Inflazione, in calo a settembre dello 0,2% che ridimensiona la crescita annuale del livello dei prezzi a un modesto +0,7%. La seconda, però, racconta che il costo del cosiddetto carrello della spesa torna ad alzarsi trascinati dagli aumenti di alimentari e prodotti igienici (+1%). Inflazione giù a settembre ma il carrello della spesa torna a salire L'Identità. Lidentita.it - Inflazione giù a settembre ma il carrello della spesa torna a salire Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dall’Istat arriva una notizia buona e una cattiva: la prima riguarda l’, in calo adello 0,2% che ridimensiona la crescita annuale del livello dei prezzi a un modesto +0,7%. La seconda, però, racconta che il costo del cosiddettoad alzarsi trascinati dagli aumenti di alimentari e prodotti igienici (+1%).giù ama ilL'Identità.

