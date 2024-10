Impalcatura crollata e certificazioni facili, blitz di Luca Abete nel casertano (Di giovedì 17 ottobre 2024) Luca Abete torna nel casertano. Nella serata di ieri, 16 ottobre, Striscia la notizia ha raccontato il terribile crollo dell’Impalcatura di una palazzina di via Raffaello ad Aversa. Lo scorso 1 aprile il ponteggio si staccó completamente venendo giù e colpendo le auto in transito. Una tragedia Casertanews.it - Impalcatura crollata e certificazioni facili, blitz di Luca Abete nel casertano Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)torna nel. Nella serata di ieri, 16 ottobre, Striscia la notizia ha raccontato il terribile crollo dell’di una palazzina di via Raffaello ad Aversa. Lo scorso 1 aprile il ponteggio si staccó completamente venendo giù e colpendo le auto in transito. Una tragedia

Calci e sputi a Luca Abete : è successo a Santa Maria a Vico - Qui il servizio. Questa volta si tratta di un rituale di coppia che, a suo dire, renderebbe impotente un uomo. . E quando Abete prova a chiedere spiegazioni, non riceve un caloroso benvenuto. it. Tempo di lettura: < 1 minutoL’inviato torna dal “mago” Valentino, pseudo sensitivo che dichiarava di poter eliminare gli effetti nocivi delle tossicodipendenze al costo di quasi 4mila euro, da ... (Anteprima24.it)

Blitz di Luca Abete dal 'mago' casertano. Il nuovo rituale : rendere impotente le vittime - Clima teso e violento per l’inviato di 'Striscia la Notizia', Luca Abete, che è stato aggredito in provincia di Caserta (a San Prisco) mentre cercava di smascherare le pratiche di un sedicente "mago". Valentino, pseudo sensitivo già noto per promuovere metodi “miracolosi” contro le... (Casertanews.it)

Luca Abete smaschera 'mago' e viene preso a calci e sputi - Luca Abete, inviato del tg satirico "Striscia la notizia", torna nel casertano per occuparsi del 'mago' Valentino, pseudo sensitivo che dichiara di poter eliminare gli effetti nocivi della tossicodipendenza al costo di quasi 4mila euro, da pagare rigorosamente sulla Postepay intestata alla... (Casertanews.it)