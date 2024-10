Iacono (Engie): “Rinnovabili, sicurezza fondamentale per il settore” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il settore delle energie Rinnovabili sta diventando sempre più importante per questo è fondamentale che il tema della sicurezza sul lavoro venga preso in considerazione. Per Engie la sicurezza è parte integrante per poter agire, da diversi anni portiamo avanti un programma estremamente dettagliato di formazione, sensibilizzazione e cultura della sicurezza”. Così Monica Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Ildelle energiesta diventando sempre più importante per questo èche il tema dellasul lavoro venga preso in considerazione. Perlaè parte integrante per poter agire, da diversi anni portiamo avanti un programma estremamente dettagliato di formazione, sensibilizzazione e cultura della”. Così Monica

'Together for safety' - Engie accende i riflettori sulla sicurezza sul lavoro - Al rapido sviluppo del comparto corrisponde un aumento significativo dei lavoratori coinvolti nella realizzazione degli impianti. E' in questo contesto che Engie, player di riferimento nella decarbonizzazione e nell'efficienza energetica, ha organizzato 'Together for safety', una giornata di confronto con associazioni e operatori del mercato energetico, volta a sensibilizzare gli attori coinvolti ... (Liberoquotidiano.it)