God of War Serie TV, i produttori esecutivi lasciano il progetto ed i lavori ripartono da zero (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Serie TV di God of War di Amazon sta di fatto ripartendo da zero, con gli showrunner che hanno deciso di abbandonare il progetto, costringendo sostanzialmente la produzione a far ripartire i lavori dall’inizio. Variety ha confermato con un nuovo report che lo showrunner ed il produttore esecutivo della Serie Rafe Judkins ed i produttori esecutivi Hawk Ostby e Mark Fergus hanno abbandonato il progetto. Secondo le fonti del portale online, queste figure avevano completato più sceneggiature per la Serie, ma Amazon e Sony Pictures Television hanno deciso ad un certo punto di intraprendere una direzione creativa diversa. Game-experience.it - God of War Serie TV, i produttori esecutivi lasciano il progetto ed i lavori ripartono da zero Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) LaTV di God of War di Amazon sta di fatto ripartendo da, con gli showrunner che hanno deciso di abbandonare il, costringendo sostanzialmente la produzione a far ripartire idall’inizio. Variety ha confermato con un nuovo report che lo showrunner ed il produttore esecutivo dellaRafe Judkins ed iHawk Ostby e Mark Fergus hanno abbandonato il. Secondo le fonti del portale online, queste figure avevano completato più sceneggiature per la, ma Amazon e Sony Pictures Television hanno deciso ad un certo punto di intraprendere una direzione creativa diversa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rigopiano - Valsecchi contro Trincia : “Mi ha sottratto progetto podcast e docuserie” - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

Rigopiano - Valsecchi contro Trincia : “Mi ha sottratto progetto podcast e docuserie” -  L’intesa originaria, scrive l’avvocato Simone Trivelli dello studio Reboa, “prevedeva che Pietro Valsecchi, tramite Pablo Trincia, selezionasse il materiale ricevuto e, successivamente, venisse stipulato un contratto secondo cui gli utili derivanti dal podcast e dal docufilm sarebbero stati devoluti alle famiglie delle vittime della tragedia di Rigopiano. (Dailyshowmagazine.com)

Nuovo Ferraris - sindaco Bucci : “Ancora nessuna certezza da Genoa e Samp - il primo progetto che arriva…”|Serie A - Come noto, la volontà dell’amministrazione comunale, ma anche dei due club Sampdoria e Genoa è quella di procedere con il restyling del Luigi Ferraris, tanto è vero che di recente le squadre avevano annunciato con un comunicato la nascita di “Genova Stadium S. com. Ci sono le date da rispettare, vogliamo rispettarle e anzi anticiparle per poter partecipare alla scelta per gli Europei di calcio ... (Justcalcio.com)